Атлет из Петербурга первым в России сдвинул «Сапсан» на 1,5 метра

Спортсмен из Петербурга Денис Вовк первым в России в одиночку сдвинул высокоскоростной поезд «Сапсан» массой 650 тонн.
Видео: t.me/telerzd
Атлет с помощью специальной лестницы и троса переместил поезд на 1,48 метра за 37 секунд, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Ранее никто из российских спортсменов не предпринимал попыток в одиночку сдвинуть с места поезд с такой массой.
Вам будет интересно
В Госдуму РФ 3 мая внесут законопроект, которым предлагается снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей. По ГОСТ...
03.05.2024 138
Ранее ему удалось вручную отбуксировать поезд «Ласточка», а также самолет массой более 32 тонн в аэропорту Сочи.