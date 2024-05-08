Атлет из Петербурга первым в России сдвинул «Сапсан» на 1,5 метра

Спортсмен из Петербурга Денис Вовк первым в России в одиночку сдвинул высокоскоростной поезд «Сапсан» массой 650 тонн.

Видео: t.me/telerzd

Атлет с помощью специальной лестницы и троса переместил поезд на 1,48 метра за 37 секунд, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Ранее никто из российских спортсменов не предпринимал попыток в одиночку сдвинуть с места поезд с такой массой.

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Ранее ему удалось вручную отбуксировать поезд «Ласточка», а также самолет массой более 32 тонн в аэропорту Сочи.