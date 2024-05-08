Стало известно, как Ленинградская область отпразднует День Победы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал анонс главных мероприятий ко Дню Победы.

Уже сегодня, 8 мая, в Ленобласти начинается череда мероприятий, посвященных Дню Победы. 9 мая во всех поселениях Ленобласти пройдут митинги и возложения цветов.

Основные мероприятия ко Дню Победы — в карточках.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo