Стало известно, как Ленинградская область отпразднует День Победы

Автор: Гузель Галимова
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал анонс главных мероприятий ко Дню Победы.

Уже сегодня, 8 мая, в Ленобласти начинается череда мероприятий, посвященных Дню Победы. 9 мая во всех поселениях Ленобласти пройдут митинги и возложения цветов.

Основные мероприятия ко Дню Победы — в карточках.

Стало известно, как Ленинградская область отпразднует День Победы мероприятия, Ленобласть, День Победы
Стало известно, как Ленинградская область отпразднует День Победы мероприятия, Ленобласть, День Победы
Стало известно, как Ленинградская область отпразднует День Победы мероприятия, Ленобласть, День Победы
Стало известно, как Ленинградская область отпразднует День Победы мероприятия, Ленобласть, День Победы
Стало известно, как Ленинградская область отпразднует День Победы мероприятия, Ленобласть, День Победы
Стало известно, как Ленинградская область отпразднует День Победы мероприятия, Ленобласть, День Победы
Стало известно, как Ленинградская область отпразднует День Победы мероприятия, Ленобласть, День Победы
Стало известно, как Ленинградская область отпразднует День Победы мероприятия, Ленобласть, День Победы
Фото: t.me/drozdenko_au_lo

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Стало известно, как Ленинградская область отпразднует День Победы мероприятия, Ленобласть, День Победы
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