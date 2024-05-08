Синоптики рассказали, когда будут минус и снег на майских праздниках в Петербурге и Ленобласти

Дневная температура в Ленинградской области на праздниках будет +5…+10 °C – это ниже нормы, но выше, чем сейчас, рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Ночью 9 мая на востоке области пройдет снег. Днем солнце начнет прогревать воздух, и погода будет улучшаться. В Санкт-Петербурге погода в День победы будет ветреной – 7-12 м/с. Температура +8…+9 °C.

С запада 10 мая придет атмосферный фронт с дождями. В ночные и утренние часы 11 мая будут осадки, в том числе снег. Более сухая погода ожидается 12 мая.

«Дневная температура до +10 градусов все дневные часы выходных. А вот ночью по области заморозки будут практически каждую ночь, основной фон температуры +3…-2, только ночью 9 мая по области холодно до -1…-6 градусов», – рассказал Александр Колесов