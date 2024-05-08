В Ленобласти отремонтируют трассу от Ополья до деревни Онстопель

В Ленобласти обновят почти 10 километров дороги, ведущей к деревне Ополье в Кингисеппском районе.

Работы начнутся в июле 2024 года. Дорожники обновят покрытие, а также укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки, сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству.

Все работы планируется завершить в сентябре 2024 года.