В Ленобласти отремонтируют трассу от Ополья до деревни Онстопель

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти обновят почти 10 километров дороги, ведущей к деревне Ополье в Кингисеппском районе.

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Фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству

Работы начнутся в июле 2024 года. Дорожники обновят покрытие, а также укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки, сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству.

Все работы планируется завершить в сентябре 2024 года.

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03.05.2024 119
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