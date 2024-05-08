Несмотря на ограничения, на МАПП «Ивангород» увеличился пассажиропоток

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

На майских праздниках в пункте пропуска МАПП «Ивангород» в Ленобласти зафиксировали рост пассажиропотока.

В праздничные дни в среднем за сутки через границу перемещалось 4124 человека при расчетной пропускной способности 2800 лиц в сутки, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного таможенного управления.

В ведомстве полагают, что такой рост пассажиропотока на пункте Ивангорода частично связан с изменением режима работы сопредельного пункта пропуска «Нарва-1», который ранее работал круглосуточно, а теперь с 07:00 до 23:00. При этом таможенный пост МАПП «Ивангород» работает в штатном режиме.

Вам будет интересно
Несмотря на ограничения, на МАПП «Ивангород» увеличился пассажиропоток МАПП Ивангород, Ленобласть, Ивангород, госграница
Глава Минобороны Финляндии допустил открытие границы с Россией
Контрольно-пропускные пункты на финско-российской границе могут быть открыты после принятия закона о беженцах, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. В настоящее...
07.05.2024 128
Автор