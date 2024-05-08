Несмотря на ограничения, на МАПП «Ивангород» увеличился пассажиропоток

На майских праздниках в пункте пропуска МАПП «Ивангород» в Ленобласти зафиксировали рост пассажиропотока.

В праздничные дни в среднем за сутки через границу перемещалось 4124 человека при расчетной пропускной способности 2800 лиц в сутки, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного таможенного управления.

В ведомстве полагают, что такой рост пассажиропотока на пункте Ивангорода частично связан с изменением режима работы сопредельного пункта пропуска «Нарва-1», который ранее работал круглосуточно, а теперь с 07:00 до 23:00. При этом таможенный пост МАПП «Ивангород» работает в штатном режиме.