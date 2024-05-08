На Солнце произошла очередная мощная вспышка: ожидаются магнитные бури

Ученые предполагают, что последствия выброса будут ощущаться особенно явно уже в эту субботу.

Как сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в космосе произошел мощный выброс энергии, направленный в сторону Земли.

Выбросу предшествовала двойная X вспышка на Солнце сегодня утром. Первая произошла около 5 утра по московскому времени, вторая около 8 часов, с интервалом в 3 часа. Обе вспышки имели балл около X1. Солнечное вещество, судя по всему, было выброшено во время второго взрыва. вещество, судя по всему, было выброшено во время второго взрыва, — передают эксперты.

Катаклизм, предупреждают ученые, обернется для нашей планеты магнитными бурями. Начнутся они уже в эту субботу, 11 мая.

Возможная сила магнитных бурь оценивается как G2-G3. Более точный прогноз будет сформирован в течение суток, — добавили специалисты.