В СЗФО на 73 % стало больше вакансий для людей с инвалидностью

С января по апрель 2024 года года организации Северо-Западного федерального округа разместили на 73 % больше вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Больше всего вакансий было размещено в Санкт-Петербурге – более 9000. В Ленинградской области представлено более 1000 вакансий. Новгородская область является лидером по приросту вакансий – более 100 %.
Чаще всего людям с инвалидностью предлагаются вакансии в качестве курьера, страховых агентов, операторов колл-центров.
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07.08.2023 2539