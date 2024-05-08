В СЗФО на 73 % стало больше вакансий для людей с инвалидностью

С января по апрель 2024 года года организации Северо-Западного федерального округа разместили на 73 % больше вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Больше всего вакансий было размещено в Санкт-Петербурге – более 9000. В Ленинградской области представлено более 1000 вакансий. Новгородская область является лидером по приросту вакансий – более 100 %.

Чаще всего людям с инвалидностью предлагаются вакансии в качестве курьера, страховых агентов, операторов колл-центров.