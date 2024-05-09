В Грузии ввели новые правила въезда для россиян

С 1 июня на территории Грузии вступят в силу новые правила для туристов. В Ассоциации туроператоров (АТОР) России сообщают, что посетители страны должны будут иметь медицинскую страховку на весь период пребывания.

За ее отсутствие туристы будут оштрафованы на сумму около $110. Минимальный пакет страхования должен включать экстренную амбулаторную помощь на $5000 и стационарное лечение на $30 000.

За девять месяцев 2023 года россияне совершили больше миллиона поездок в Грузию.