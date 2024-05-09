В Петербурге будут искать ямы с помощью нейросетей

В Санкт-Петербурге будут фиксировать ямы с помощью нейросетей и штрафовать за нарушения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга Алексей Геращенко.

Санкт-Петербург приобрел дополнительные комплексы видеоаналитики, которые смогут помочь ведомству контролировать состояние фасадов и частных территорий. Ранее эта работа уже проводилась, но была во многом профилактической, когда владельцам фасадов и территорий сообщали о проблемах. Теперь видекомплексы будут фиксировать и административные правонарушения, что будет грозить владельцу штрафом.

В связи с этим Геращенко призвал проверить владельцев территорий, нет ли у них ям. В ГАТИ заявили, что за апрельский месячник благоустройства проверили 2,5 тысячи объектов и отметили снижение доли выявляемых нарушений. Если осенью 2023 года нарушения были найдены в 22 % случаев, то весной 2024 года только в 14 %.