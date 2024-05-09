Цены на нефть упали до минимума с 13 марта

Июльский фьючерс на нефть марки Brent 8 мая упала ниже $82 за баррель, что стало минимумом с 13 марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На минимуме они доходили до $81,8. Июньский фьючерс на марку WTI опускался ниже $77. Цены на нефть падают последние две недели. Ранее на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке они поднимались почти до $92 за баррель.
Снижение котировок связано с опасениями по поводу мирового роста, к чему приведет более продолжительный период высоких ставок в крупнейших экономиках, чем ожидалось ранее.
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31.12.2023 1127