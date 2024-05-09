Цветы к Братскому захоронению возложили в Ивангороде

В Ивангороде отдали дань памяти героям, павшим в боях Великой Отечественной войны.

В рамках торжественной церемонии зампредседателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский обратился к жителям пограничного города и возложил цветы к Братскому захоронению от имени губернатора Александра Дрозденко.

Также в Ивангороде запланирован концерт «Берега Победы».