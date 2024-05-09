Цветы к Братскому захоронению возложили в Ивангороде

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В Ивангороде отдали дань памяти героям, павшим в боях Великой Отечественной войны.

283016
Фото: t.me/stroyblokLO

В рамках торжественной церемонии зампредседателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский обратился к жителям пограничного города и возложил цветы к Братскому захоронению от имени губернатора Александра Дрозденко.

Также в Ивангороде запланирован концерт «Берега Победы».

Вам будет интересно
Цветы к Братскому захоронению возложили в Ивангороде Ленинградская область, Ивангород
Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем Победы
Александр Дрозденко поздравил ветеранов и жителей Ленинградской области с Днем Победы. Губернатор подчеркнул, что этот праздник останется самым главным и...
09.05.2024 39

Автор