Цветы к Братскому захоронению возложили в Ивангороде

В Ивангороде отдали дань памяти героям, павшим в боях Великой Отечественной войны.
В рамках торжественной церемонии зампредседателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский обратился к жителям пограничного города и возложил цветы к Братскому захоронению от имени губернатора Александра Дрозденко.
Также в Ивангороде запланирован концерт «Берега Победы».
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