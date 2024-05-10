Греческий теннисист поблагодарил маму за советское воспитание

Греческий теннисист Стефанос Циципас поблагодарил мать Юлию Сальникову за советское воспитание. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Стефанос Циципас рассказал, что мать научила его дисциплине, трудолюбию и уважению к соперникам. Она сильно повлияла на то, чтобы он всегда оставался скромным и не думал о себе слишком много.
«Благодаря всему этому она сделала меня ментально более сильным человеком и, наверное, более сильным спортсменом», – заявил Стефанос Циципас
Теннисист подчеркнул, что такое воспитание позволило ему стать более зрелой личностью, чем многие соперники. Мать спортсмена родилась в СССР. Затем Сальникова переехала за границу по работе и вышла замуж за греческого тренера Апостолоса Циципаса.
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