Вещание телеканалов Латвии прервали кадры Парада Победы в Москве

Телеканалы латвийской компании Balticom подверглись кибератаке, после которой вещание прервали кадры парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

«Balticom подверглась кибератаке, как результат – компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали Кремлевский парад», – заявил Иварс Аболиньш

По его словам, кабельные телеканалы пришлось временно отключить.

Это уже второй случай за месяц, когда российский контент увидели латвийские зрители. Во время прямого эфира украинско-латвийского канала 17 апреля в течение 20 минут звучали песни российских исполнителей.