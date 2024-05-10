Вещание телеканалов Латвии прервали кадры Парада Победы в Москве

Телеканалы латвийской компании Balticom подверглись кибератаке, после которой вещание прервали кадры парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.
«Balticom подверглась кибератаке, как результат – компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали Кремлевский парад», – заявил Иварс Аболиньш
По его словам, кабельные телеканалы пришлось временно отключить.
Это уже второй случай за месяц, когда российский контент увидели латвийские зрители. Во время прямого эфира украинско-латвийского канала 17 апреля в течение 20 минут звучали песни российских исполнителей.
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30.08.2023 2214