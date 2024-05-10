В водителя стреляли на парковке в Лужском районе. У стрелка нашли еще нож и кастет

В полицию Лужского района 9 мая около 01:30 сообщили о нападении на мужчину на парковке возле дома на улице Миккели. Правоохранителям 51-летний водитель рассказал, что неизвестный выстрелил в него и скрылся на белом Hyundai.

Через несколько минут на улице Победы в Луге остановили машину с похожим описанием и номерами. За рулем сидел 37-летний житель Заклинья. У него изъят пистолет, переделанный из охолощенного для стрельбы светошумовыми патронами.

Также обнаружена свинцовая пуля, нож и кастет. Огнестрельное оружие, по данным полиции, официально не зарегистрировано. Заведено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемый задержан.