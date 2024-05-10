Пенсионер ранил молодого соседа из пистолета в Тихвинском районе

В полицию Тихвинского района 9 мая обратился 29-летний сотрудник вагоностроительного завода. В подъезде дома в шестом микрорайоне Тихвина ему прострелили палец.
По предварительным данным, около 22:00 пострадавший и его 30-летний коллега поссорились с 67-летним соседом. Тот выстрелил из травматического пистолета. У пострадавших врачи зафиксировали раны пальца и травмы груди.
Пенсионер во время задержания пожаловался на боли в области сердца. Он госпитализирован. Заведено уголовное дело о хулиганстве.
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22.12.2022 4756