Пенсионер ранил молодого соседа из пистолета в Тихвинском районе

В полицию Тихвинского района 9 мая обратился 29-летний сотрудник вагоностроительного завода. В подъезде дома в шестом микрорайоне Тихвина ему прострелили палец.

По предварительным данным, около 22:00 пострадавший и его 30-летний коллега поссорились с 67-летним соседом. Тот выстрелил из травматического пистолета. У пострадавших врачи зафиксировали раны пальца и травмы груди.

Пенсионер во время задержания пожаловался на боли в области сердца. Он госпитализирован. Заведено уголовное дело о хулиганстве.