Роспотребнадзор обновил требования к организации отдыха в детских лагерях

В частности, речь идет о палаточных детских лагерях.

Роспотребнадзор представил новые методические рекомендации для организации отдыха детей в летних палаточных лагерях.

Рекомендации являются инструментом реализации на практике обязательных требований санитарно-эпидемиологических правил к лагерям палаточного типа, — указано в официальном Телеграм-канале ведомства.

В документе содержатся рекомендации по организации детского отдыха, питанию и питьевому режиму, созданию оптимальных условий размещения палаточных лагерей, обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий и другое.