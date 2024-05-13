Роспотребнадзор обновил требования к организации отдыха в детских лагерях

Автор: Анастасия Щербакова
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В частности, речь идет о палаточных детских лагерях.

Роспотребнадзор представил новые методические рекомендации для организации отдыха детей в летних палаточных лагерях.

Рекомендации являются инструментом реализации на практике обязательных требований санитарно-эпидемиологических правил к лагерям палаточного типа, — указано в официальном Телеграм-канале ведомства.

В документе содержатся рекомендации по организации детского отдыха, питанию и питьевому режиму, созданию оптимальных условий размещения палаточных лагерей, обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий и другое.

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