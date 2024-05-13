Ученые назвали группу крови, которую клещи предпочитают больше всего

В ходе эксперимента паразиты в основном отдавали предпочтение именно этой группе крови.

Ученые Университета им. Масарика провели исследование и выяснили, что клещи предпочитают определенную группу крови.

Согласно результатам экспериментов, в группе риска люди со второй группой крови. Именно ее на 36% чаще выбирали паразиты.

При этом меньше всего клещей интересовала третья группа группы.