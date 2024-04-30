Врач рассказал, сколько у людей есть времени избежать последствий укуса энцефалитного клеща

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Вирусолог призывает как можно скорее обратиться за помощью в больницу.

Если вас укусил клещ, зараженный энцефалитом, следует тут же обращаться за помощью к врачам. Начать лечение иммуноглобулином необходимо как можно раньше.

Как правило, у пациентов есть до двух недель, чтобы избежать катастрофических для здоровья последствий, заявил вирусолог Георгий Викулов.

Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражен вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели, — рассказал специалист в беседе  с порталом «Говорит Москва«.
Вам будет интересно
Врач рассказал, сколько у людей есть времени избежать последствий укуса энцефалитного клеща энцефалит, клещ
Россиянам рассказали о способе проверки места для шашлыка на клещей
Во время майских праздников на природе важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать укусов клещей, напомнили «Известиям» в Рослесинфорге. Специалисты напомнили, что...
29.04.2024 67
Автор