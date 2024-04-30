Вирусолог призывает как можно скорее обратиться за помощью в больницу.

Если вас укусил клещ, зараженный энцефалитом, следует тут же обращаться за помощью к врачам. Начать лечение иммуноглобулином необходимо как можно раньше.

Как правило, у пациентов есть до двух недель, чтобы избежать катастрофических для здоровья последствий, заявил вирусолог Георгий Викулов.

Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражен вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели, — рассказал специалист в беседе с порталом « Говорит Москва «.