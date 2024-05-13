К такому выводу специалисты пришли в ходе тестов нового метода диагностики заболеваний.
Предварительные результаты исследований университета «Сириус» показывают, что одной из причин возрастных заболеваний и нарушений психики в пожилом возрасте у людей может быть дефицит витамина В12. К таким выводам ученые пришли в ходе тестов нового метода диагностики. Он основан на использовании камчатских бактерий, стало известно РИА Новости.
Ученые научного центра создают генетически кодируемый биосенсор витамина В12 для повышения эффективности сенесенс-зависимых стратегий лечения онкологических и возрастных заболеваний. Камчатские бактерии, чей белок адаптировался к экстремальным температурам горячих источников, помогут выявить стареющие клетки организма, -рассказали эксперты.