К такому выводу специалисты пришли в ходе тестов нового метода диагностики заболеваний.

Предварительные результаты исследований университета «Сириус» показывают, что одной из причин возрастных заболеваний и нарушений психики в пожилом возрасте у людей может быть дефицит витамина В12. К таким выводам ученые пришли в ходе тестов нового метода диагностики. Он основан на использовании камчатских бактерий, стало известно РИА Новости.