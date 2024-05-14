Ленобласть направила в Енакиево еще пять тонн гуманитарного груза

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Союз женщин России

Помощь адресована роддомам подшефного города.

Ленинградский филиал организация «Союз женщин России» собрал пять тонн гуманитарной помощи, предназначенной для подшефного региону города Енакиево в ДНР.

В этот раз ценный груз будет направлен в роддома Енакиево. Женсовет Ленинградской области собрал детские игрушки, средства личной гигиены, бытовую химию, подарочные броши ручной работы и многое другое.

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16.04.2024 172
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