«Аэрофлот» запустит между Москвой и Петербургом «авиашаттлы»

Самолеты между аэропортами Шереметьево и Пулково будут летать с интервалом от 15 минут, со Внуково – от 30 минут.

«Аэрофлот» запустит с 1 июня программу многочастотных перелетов «Шаттл» между Москвой и Петербургом. Как уточнили в компании, тариф доступен на рейсах авиаперевозчика и а/к «Россия».

Программа ШАТТЛ действует для полётов в Санкт-Петербург из двух московских аэропортов: Шереметьево (с интервалом рейсов от 15 минут); Внуково (с интервалом рейсов от 30 минут), — рассказали в компании.

Среди преимуществ программы: отдельная зона стоек регистрации, досмотр участников программы «Шаттл» в приоритетном порядке и другие.