Опубликован график отключений горячей воды в Выборгском районе в летний период

Автор: Анастасия Щербакова
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На коммуникациях в указанные периоды будут проводиться профилактические и капитальные ремонтные работы.

«Выборгтеплоэнерго» опубликовал полный график отключений горячей воды в Выборгском районе Ленобласти в межотопительный период. Информация представлена на официальном портале ресурсоснабжающей организации.

Ремонтная программа включает реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и направлена на повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения в поселениях Выборгского района ЛО, — указано в сообщении.
Опубликован график отключений горячей воды в Выборгском районе в летний период отключения воды, Выборг
Опубликован график отключений горячей воды в Выборгском районе в летний период отключения воды, Выборг
Опубликован график отключений горячей воды в Выборгском районе в летний период отключения воды, Выборг
Опубликован график отключений горячей воды в Выборгском районе в летний период отключения воды, Выборг
Опубликован график отключений горячей воды в Выборгском районе в летний период отключения воды, Выборг
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Опубликован график отключений горячей воды в Выборгском районе в летний период отключения воды, Выборг
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