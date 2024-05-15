Опубликован график отключений горячей воды в Выборгском районе в летний период

На коммуникациях в указанные периоды будут проводиться профилактические и капитальные ремонтные работы.

«Выборгтеплоэнерго» опубликовал полный график отключений горячей воды в Выборгском районе Ленобласти в межотопительный период. Информация представлена на официальном портале ресурсоснабжающей организации.

Ремонтная программа включает реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и направлена на повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения в поселениях Выборгского района ЛО, — указано в сообщении.