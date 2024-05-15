В Рощино четвертые сутки ищут подростка из вылетевшей с моста в реку машины

Один из выживших в страшной аварии подростков заявил, что его друг в последний момент выпрыгнул из машины.
В поселке Рощино четвертые сутки продолжаются поиски 16-летнего Никиты, который находился в иномарке, вылетевшей с моста в реку. Родители юноши верят, что он жив.
По словам одного из выживших в страшной аварии подростков, который находился вместе с Никитой в салоне машины, он успел выпрыгнуть из падающего в реку автомобиля в самый последний момент. Об этом близкие пропавшего юноши рассказали Mash на Мойке.
На месте трагедии работают правоохранительные органы, волонтеры и спасательные службы.
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