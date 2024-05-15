Путин: изменений в Генштабе ВС РФ не планируется

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом российский президент заявил в ходе встречи с командующими войсками военных округов.

Каких-либо изменений в составе Генштаба ВС РФ нет и не планируется, заявил президент России Владимир Путин.

Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется, — заявил глава государства в ходе встречи с командующими войсками военных округов.

Ранее Владимир Путин объяснил свое решение назначить главой МО РФ Белоусова.

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15.05.2024 39
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