Путин: изменений в Генштабе ВС РФ не планируется

Об этом российский президент заявил в ходе встречи с командующими войсками военных округов.
Каких-либо изменений в составе Генштаба ВС РФ нет и не планируется, заявил президент России Владимир Путин.
Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется, — заявил глава государства в ходе встречи с командующими войсками военных округов.
Ранее Владимир Путин объяснил свое решение назначить главой МО РФ Белоусова.
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