Путин объяснил свое решение назначить главой МО РФ Белоусова

По мнению президента России, новый министр обороны сможет «вписать» экономику силового блока в общую экономику страны.

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны вызвано необходимостью интегрировать военную экономику в общую экономику страны. Как это можно реализовать, новый глава оборонного ведомства понимает, заявил президент РФ Владимир Путин.

Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут, — приводит слова президента РИА Новости.