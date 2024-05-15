Ленинградский военный округ возглавил генерал-полковник Александр Лапин

Военачальник ранее был удостоен звания «Герой России».
Генерал-полковник Александр Лапин назначен командующим войсками Ленинградского военного округа.
Это следует из списка участников встречи президента РФ Владимира Путина и командующих войсками военных округов. Документ был опубликован на сайте Кремля 15 мая.
Лапин Александр Павлович — командующий войсками Ленинградского военного округа, — указано в документе.
Вам будет интересно
Об этом российский президент заявил в ходе встречи с командующими войсками военных округов. Каких-либо изменений в составе Генштаба ВС РФ нет...
15.05.2024 31