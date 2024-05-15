Ленинградский военный округ возглавил генерал-полковник Александр Лапин

Автор: Анастасия Щербакова
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Военачальник ранее был удостоен звания «Герой России».

Генерал-полковник Александр Лапин назначен командующим войсками Ленинградского военного округа.

Это следует из списка участников встречи президента РФ Владимира Путина и командующих войсками военных округов. Документ был опубликован на сайте Кремля 15 мая.

Лапин Александр Павлович — командующий войсками Ленинградского военного округа, — указано в документе.
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