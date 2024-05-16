В России могут ужесточить порядок продажи сим-карт

ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к операторам.
Для борьбы с серым рынком власти рассматривают возможность введения обязательной сдачи биометрии для покупки сим-карт, их продажу только в салонах связи, МФЦ и отделениях «Почты России», либо приобретение карт с помощью приложения «Госключ».
Вам будет интересно
Эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова рассказала, что за разведение огня на участках поврежденного леса можно получить до 60 тысяч...
11.05.2024 134
В «МегаФоне» подтвердили «Коммерсанту», что дискуссия об изменении системы продажи действительно идет, однако конкретной инициативы еще нет.