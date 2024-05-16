Более 113 тысяч детей отдохнут этим летом в детских лагерях Ленобласти

В этом году в детских лагерях Ленобласти отдохнут не менее 113 тысяч детей.

Этим летом на территории региона будет работать около 450 организаций отдыха для детей: 64 стационарных, девять круглосуточных лагерей, 354 лагеря дневного пребывания, 22 лагеря труда и отдыха и один лагерь палаточного типа.

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Также Ленобласть заключила договоры с федеральными оздоровительными лагерями «Артек», «Смена», «Орленок», «Алые паруса». Бесплатные путевки в них получат 310 детей из 47 региона.