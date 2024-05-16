Без существенных осадков и до +23°С днем: прогноз погоды в Ленобласти на 17 мая

Правда, ночью местами температура воздуха все еще будет держаться чуть выше нуля.
Синоптики обещают жителям Ленобласти 17 мая погоду с переменной облачностью и минимальным количеством осадков. Воздух в пятницу прогреется до +23°С, однако в отдельных районах, преимущественно на северо-востоке, ожидается до +13°С.
В ночь на пятницу столбики термометров местами покажут всего +3°С, но в большинстве районов температура воздуха все же будет держаться в пределах 5-10°С тепла.
Вам будет интересно
Через Петербург и Ленинградскую область продолжается массовый весенний пролет птиц. В Тосненском районе на полях заметили огромную стаю гусей. Видео: Павел Глазков Как...
16.05.2024 67