Без существенных осадков и до +23°С днем: прогноз погоды в Ленобласти на 17 мая

Правда, ночью местами температура воздуха все еще будет держаться чуть выше нуля.

Синоптики обещают жителям Ленобласти 17 мая погоду с переменной облачностью и минимальным количеством осадков. Воздух в пятницу прогреется до +23°С, однако в отдельных районах, преимущественно на северо-востоке, ожидается до +13°С.

В ночь на пятницу столбики термометров местами покажут всего +3°С, но в большинстве районов температура воздуха все же будет держаться в пределах 5-10°С тепла.