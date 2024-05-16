Эколог объяснил, почему репелленты против комаров не спасут от клещей

То же касается и инсектицидов против насекомых, которыми обрабатываются дачные участки.

Эколог Сергей Матюшин посоветовал перестать использовать репелленты против комаров, чтобы защититься от клещей. Подобные средства не оказывают никакого эффекта на паразитов.

Эксперт объяснил, что клещи относятся к классу паукообразных, а не насекомых. Поэтому использовать нужно соответствующие средства.

Также эколог рекомендует отказаться от инсектицидов при обработке дачных участков в стремлении избавиться от клещей. Подобные вещества на них не подействуют, отметил Матюшин в беседе с «МК».

Очень часто дачники самостоятельно пытаются бороться с клещами. При этом они обрабатывают участки теми же средствами, с помощью которых борются с насекомыми. Но инсектициды бесполезны против клещей, их может уничтожить совсем другая группа препаратов — акарициды либо инсектоакарициды, комбинированные средства, которые убивают и насекомых, и клещей, — сказал эксперт.