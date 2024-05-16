Названы самые подешевевшие в России модели автомобилей

По данным аналитиков, в первой половине мая снизили цены семь автопроизводителей.

Как пишет «Автостат», за указанный период больше всего подешевел популярный в России Geely Monjaro. Его стоимость упала на 250-400 тыс. рублей. Также снизилась цена на электрокроссовер Skywell ET5 в версии Luxury — на 100 тыс. рублей.

Тем временем «АвтоВАЗ» поднял цены на большинство комплектаций Lada Granta и внедорожников Niva на 51,1-71,1 тыс. рублей. УАЗ также увеличил ценник на свои автомобили на 35-60 тыс. рублей.

В тоже время компания Sollers подняла цены на Atlant и Argo на 50 тыс. рублей, но при этом стоимость автобуса Atlant снизилась на 224 тыс. рублей.

Среди китайских брендов Chery Tiggo 7 Pro Max подорожал на 10-70 тыс. рублей, а Jaecoo J7 — на 100 тыс. рублей.