Пенсионеров предупредили о новой уловке мошенников с перерасчетом выплат

Аферисты завлекают жертв обещаниями увеличить пенсионные выплаты за счет неучтенного стажа.

Мошенники в России придумали новую схему обмана, рассчитанную на граждан пожилого возраста. Как рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, аферисты представляются сотрудниками Соцфонда и сообщают пенсионерам, что у них, как оказалось, есть «неучтенный стаж».

Злоумышленники предлагают потенциальной жертве оформить заявление на перерасчет пенсии в большую сторону, и сделать это можно якобы прямо по телефону, без дополнительной подачи документов, отметил депутат в беседе с РИА Новости.

В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms „для идентификации“. А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале „Госуслуги“ или в мобильном банке. В связи с этим настоятельно рекомендую обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, которые активно действуют как в сети, так и посредством телефона, — предупредил Немкин.