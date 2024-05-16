В Минсельхозе раскрыли масштабы гибели посевов из-за заморозков

Всего, по оценкам ведомства, непогода уничтожила один процент посевов по всей стране.

В результате заморозков пострадали порядка 830 тысяч гектаров земли, на которых осуществляется сельско-хозяйственная деятельность. Это эквивалентно одному проценту от всей засеянной территории.

Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, по первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади, — передает пресс-служба Правительства РФ.