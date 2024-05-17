Полицейские получили первое оружие против электросамокатов

Британские полицейские получат специальные ружья для блокировки электровелосипедов и самокатов. Как сообщает The Guardian, устройства похожи на оборудование из фильма «Охотники за привидениями».
Как рассказал председатель Национального совета начальников полиции Гэвин Стивенс, полицейским дадут рюкзаки с электромагнитным оружием. Такие устройства позволят выключить двигатели электротранспорта в случае преступлений.
Электромагнитные импульсы будут симулировать перегрев. Оружие обманет систему безопасности, встроенную в электротранспорт, благодаря чему он остановится.
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30.08.2023 2314