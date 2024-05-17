Audi A3 подожгли в Приозерском районе

Во дворе частного дома на Комсомольской улице в поселке Мичуринское Приозерского района загорелся автомобиль Audi A3.

С места происшествия изъяли спичечный коробок и фрагмент тряпки, пропитанной легковоспламеняющейся жидкостью. Заведено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Владельцем Audi A3 является 30-летний местный житель. Автомобиль был припаркован во дворе его дома и частично выгорел. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.