Audi A3 подожгли в Приозерском районе

Во дворе частного дома на Комсомольской улице в поселке Мичуринское Приозерского района загорелся автомобиль Audi A3.
С места происшествия изъяли спичечный коробок и фрагмент тряпки, пропитанной легковоспламеняющейся жидкостью. Заведено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
Владельцем Audi A3 является 30-летний местный житель. Автомобиль был припаркован во дворе его дома и частично выгорел. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.
Вам будет интересно
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 1664