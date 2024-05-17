Игрока «Спартака» Промеса выпустили из тюрьмы Дубая

Однако футболист не может покидать пределы страны.
Футболиста ФК «Спартак» Квинси Промеса все же освободили из-под стражи в Арабских Эмиратах за устроенное ДТП. По данным СМИ, спортсмен был выпущен под залог. Правда, сейчас покинуть ОАЭ Промес не может.
Дело в том, что дело об экстрадиции футболиста на родину продолжается. В Нидерландах Промесу вменяют крупную контрабанду наркотиков.
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26.04.2024 269