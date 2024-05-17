Опубликован график отключения электричества в Ленобласти на следующей неделе

Плановые работы начнутся с 20 мая.

ЛОЭСК сообщает о продолжающихся в Ленинградской области плановых работах на электросетях. Ниже — график отключений света в населенных пунктах 47-го региона с 20 мая по 26 мая.

В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — указано в сообщении.