Опубликован график отключения электричества в Ленобласти на следующей неделе

Плановые работы начнутся с 20 мая.
ЛОЭСК сообщает о продолжающихся в Ленинградской области плановых работах на электросетях. Ниже — график отключений света в населенных пунктах 47-го региона с 20 мая по 26 мая.
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — указано в сообщении.
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15.05.2024 161