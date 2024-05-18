Семь человек пострадали при взрыве в военной академии в Петербурге

В пятницу, 17 мая, произошел взрыв на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного в Петербурге.

Пострадали семеро военнослужащих, сообщает пресс-служба Ленинградского военного округа.

Взрыв произошел в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений, при выгрузке мусора в контейнер. Причина — произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

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Все пострадавшие доставлены в медучреждение Минобороны России. На месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.