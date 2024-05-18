Городу воинской славы Кронштадту исполнилось 320 лет

Автор: Гузель Галимова
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Кронштадту 18 мая исполнилось 320 лет. В праздничную субботу в городе проходят масштабные мероприятия и концерты.

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Фото: правительство Санкт-Петербурга

Праздник начался с торжественного возложения цветов к памятнику Петру I. Также в программе фестиваль кузнецов и «Кронштадтский вальс» на Якорной площади, Первый парад физкультурников на городском стадионе. Вечером, в 22:30, на Якорной площади прогремит праздничный салют.

Жителей Кронштадта с праздником поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что город переживает новый яркий этап в своей истории. По решению президента РФ Кронштадт становится главным центром сохранения памяти о морской славе страны. Кроме того, с 2023 года в городе проводится Международный военно-морской салон, который считается одним из крупнейших в мире.

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