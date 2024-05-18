Фестиваль «Корюшка идет!» проходит в Новой Ладоге

В Новой Ладоге в шестой раз проходит областной фестиваль «Корюшка идёт!».
Для гостей подготовлена насыщенная тематическая программа — конкурс рыбной ловли «Семейная рыбалка», кулинарные и художественные мастер-классы, ярмарка мастеров, выпуск молоди рыб и концертная программа.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, посещая фестиваль, оценил товары, изготовленные в 47-м регионе, отметив большое разнообразие еды.
Фото: ЛенТВ24, Online47
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