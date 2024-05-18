Фестиваль «Корюшка идет!» проходит в Новой Ладоге

В Новой Ладоге в шестой раз проходит областной фестиваль «Корюшка идёт!».

Для гостей подготовлена насыщенная тематическая программа — конкурс рыбной ловли «Семейная рыбалка», кулинарные и художественные мастер-классы, ярмарка мастеров, выпуск молоди рыб и концертная программа.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, посещая фестиваль, оценил товары, изготовленные в 47-м регионе, отметив большое разнообразие еды.

Фото: ЛенТВ24, Online47