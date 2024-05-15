В Петербурге вводят новые ограничения для электросамокатов

В Петербурге в рамках пилотного проекта собираются ограничить скорость для электросамокатов до 15 км/ч в часы пик на улицах вблизи 12 станций метро.

Новые правила начнут действовать уже с 22 мая. Ограничения на скорость будут действовать с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 на территориях вблизи станция метро «Технологический институт», «Чернышевская», «Площадь Ленина», «Площадь Ветеранов», «Беговая», «Ломоносовская», «Комендантская проспект», «Проспект просвещения», «Обводный канал», «Нарвская», «Парная» и «Улица Дыбенко». Об этом сообщил замглавы городского комтранса Дмитрий Ваньчков.

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Также с 20 мая запретят парковать электросамокаты на набережных города: части набережных Фонтанки, канала Грибоедова и Мойки, участках под мостом Александра Невского, Литейным и Кантемировским мостами, на пандусе у Большеохтинского моста, верхнем ярусе у Литейного моста и на гранитной части стрелки Васильевского острова.