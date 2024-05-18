МЧС Ленобласти запустило новое мобильное приложение по безопасности

Жителям Ленобласти стало доступно новое мобильное приложение «МЧС России».

Приложение позволяет быстро вызвать службу спасения и поделиться своей геолокацией в случае необходимости. Также в нем есть несколько разделов с инструкциями о действиях в экстренных ситуациях, рекомендациями по безопасности, информацией о предоставлении первой помощи, а также оперативным прогнозом о возможных угрозах природного характера.

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Приложение разработано специалистами Информационно-аналитического центра МЧС России и доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах.