МЧС Ленобласти запустило новое мобильное приложение по безопасности

Автор: Гузель Галимова
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Жителям Ленобласти стало доступно новое мобильное приложение «МЧС России».

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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Приложение позволяет быстро вызвать службу спасения и поделиться своей геолокацией в случае необходимости. Также в нем есть несколько разделов с инструкциями о действиях в экстренных ситуациях, рекомендациями по безопасности, информацией о предоставлении первой помощи, а также оперативным прогнозом о возможных угрозах природного характера.

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Приложение разработано специалистами Информационно-аналитического центра МЧС России и доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах.

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