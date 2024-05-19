В Роспотребнадзоре рассказали, что важно учитывать при выборе детского лагеря

В ведомстве дали советы по организации детского отдыха на летних каникулах, а также напомнили, какие документы потребуются.

Так, в Роспотребнадзоре советуют родителям убедиться, что лагерь внесен в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей. Это означает, что он получил необходимые санитарно-эпидемиологические заключения и соответствует требованиям законодательства. Отдых ребенка в несанкционированном лагере может быть опасен для его здоровья.

Также обратите внимание на местоположение лагеря и его транспортную доступность. Это важно для удобства и безопасности ребенка.

Следует изучить и отзывы родителей и детей, уже отдыхавших в этом лагере. Мнение тех, кто там побывал, поможет сделать правильный выбор.

Обязательно заключите договор на оказание услуг. Внимательно ознакомьтесь с его условиями, чтобы в случае необходимости иметь основания для защиты прав потребителя.

Роспотребнадзор также напоминает, что ребенку в лагерь необходимо иметь следующие документы:

— путевку;

— документы, удостоверяющие личность (свидетельство о рождении или паспорт);

— копию медицинского страхового полиса;

— медицинскую справку по форме №079/у из поликлиники по месту жительства;

— справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданную за 3 дня до отъезда;

— результаты необходимых анализов.