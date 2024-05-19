В Эстонии признались, что боятся помогать Украине

Одна из причин опасений — риск ядерной войны, заявила премьер страны.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна опасается оказывать поддержку Украине из-за страхов. Прежде всего они вызваны риском ядерной войны, дальнейшей эскалации конфликта и миграции.

От поддержки Украины нас удерживает страх. У стран есть разные страхи, будь то страх перед ядерной войной, страх перед эскалацией, страх перед миграцией, — цитирует Каллас BNS.

При этом другие страны Запада премьер Эстонии призывает не поддаваться этим страхам и действовать решительно.