Спасатели Ленобласти напомнили правила безопасного нахождения в лодке

Аварийно-спасательная служба ЛО подготовила специальную памятку.

Спасатели Ленинградской области напомнили правила безопасного нахождения в лодке.

Так, перед отправкой в плавание обязательно надевайте спасательный жилет. Также нельзя перегружать лодку и находиться рядом с крупными водными судами.

Ни в коем случае нельзя выходить при неблагоприятных погодных условиях, спать во время плавания и употреблять алкоголь.

В лодке при этом должны быть спасательный круг, гребные устройства и сигнальные ракеты.