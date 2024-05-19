Спасатели Ленобласти напомнили правила безопасного нахождения в лодке

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба ЛО подготовила специальную памятку.

Спасатели Ленинградской области напомнили правила безопасного нахождения в лодке.

Так, перед отправкой в плавание обязательно надевайте спасательный жилет. Также нельзя перегружать лодку и находиться рядом с крупными водными судами.

Ни в коем случае нельзя выходить при неблагоприятных погодных условиях, спать во время плавания и употреблять алкоголь.

В лодке при этом должны быть спасательный круг, гребные устройства и сигнальные ракеты.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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