Спасатели Ленобласти напомнили правила безопасного нахождения в лодке

Аварийно-спасательная служба ЛО подготовила специальную памятку.
Спасатели Ленинградской области напомнили правила безопасного нахождения в лодке.
Так, перед отправкой в плавание обязательно надевайте спасательный жилет. Также нельзя перегружать лодку и находиться рядом с крупными водными судами.
Ни в коем случае нельзя выходить при неблагоприятных погодных условиях, спать во время плавания и употреблять алкоголь.
В лодке при этом должны быть спасательный круг, гребные устройства и сигнальные ракеты.
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