В Москве и Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующую документацию уже разрабатывает МИД РФ.

В России ведется работа по оформлению необходимой документации для открытия магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в департаменте пресс-службы и информации Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).

Организацией торговли займется общество с ограниченной ответственностью. На него будет возложена задача по обеспечению беспошлинной торговли для следующих категорий:

— дипломатические представительства, консульские учреждения, представительства государств при международных организациях;
— международные организации или их представительства, расположенные на территории России;
— члены дипломатического персонала дипломатических представительств, консульские должностные лица и члены их семей, проживающие вместе с ними;
— персонал (сотрудники, должностные лица) представительств государств.

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