Объявлена предварительная стоимость первого российского электромобиля

Выпуск автомобиля «Атом» запланирован на 2025 год.
Гендиректор компании «Кама», разрабатывающей электромобиль, «Атом» озвучил примерную стоимость новинки.
Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться, — цитирует его РИА Новости.
Производство «Атома» в планах запустить в третьем квартале следующего года. Сборка будет осуществляться на заводе «Москвич».
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