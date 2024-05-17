Объявлена предварительная стоимость первого российского электромобиля

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Выпуск автомобиля «Атом» запланирован на 2025 год.

Гендиректор компании «Кама», разрабатывающей электромобиль, «Атом» озвучил примерную стоимость новинки.

Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться, — цитирует его РИА Новости.

Производство «Атома» в планах запустить в третьем квартале следующего года. Сборка будет осуществляться на заводе «Москвич».

Вам будет интересно
Объявлена предварительная стоимость первого российского электромобиля Производители, "Атом"
Названы самые подешевевшие в России модели автомобилей
По данным аналитиков, в первой половине мая снизили цены семь автопроизводителей. Как пишет "Автостат", за указанный период больше всего подешевел популярный...
16.05.2024 86
Автор