В Петербурге школьник получил серьезные травмы после обрушения пола в заброшенном здании

Автор: Анастасия Щербакова
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Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

В Санкт-Петербурге ученик шестого класса отправился гулять и забрел в заброшенное здание. Поднявшись на второй этаж постройки, пол начал рушиться и обвалился вместе с ребенком. Несчастный случай произошел в промзоне Приморского района.

В результате ЧП школьник получил закрытый перелом бедренной кости. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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19.05.2024 56
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