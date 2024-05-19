Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
В Санкт-Петербурге ученик шестого класса отправился гулять и забрел в заброшенное здание. Поднявшись на второй этаж постройки, пол начал рушиться и обвалился вместе с ребенком. Несчастный случай произошел в промзоне Приморского района.
В результате ЧП школьник получил закрытый перелом бедренной кости. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
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