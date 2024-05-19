Начало недели встретит жителей Ленобласти дождями с грозой и сильным ветром

МЧС предупреждает об ухудшении погодной обстановки в регионе.
В понедельник, 20 мая, в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Как передает МЧС, местами пройдет кратковременный
дождь с грозами
Ветер ночью юго-западный, западный 2-7 м/с, днем северо-западный, северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 гр., днем +18…+23 гр., на севере местами до +15 гр, — указано в сообщении.
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