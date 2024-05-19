Спасатели вернули маме-утке маленьких утят, упавших в коллектор

Автор: Анастасия Щербакова
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Пернатые провалились в коллектор и жалобно звали на помощь. Мама-утка при этом  не отходила от своих детей ни на шаг.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти вызволила маленьких утят, оказавшихся в западне после падения в дренажный колодец. Мама-утка, несмотря на шум инструмента и людей вокруг, осталась наблюдать за спасательной операцией.

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно. Спасатели оперативно извлекли утят из западни и передали их обеспокоенной маме-утке, — рассказали спасатели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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