Спасатели вернули маме-утке маленьких утят, упавших в коллектор

Пернатые провалились в коллектор и жалобно звали на помощь. Мама-утка при этом не отходила от своих детей ни на шаг.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти вызволила маленьких утят, оказавшихся в западне после падения в дренажный колодец. Мама-утка, несмотря на шум инструмента и людей вокруг, осталась наблюдать за спасательной операцией.

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно. Спасатели оперативно извлекли утят из западни и передали их обеспокоенной маме-утке, — рассказали спасатели.